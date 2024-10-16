СУЭНКО обеспечила Знаменский собор в Тюмени красивой подсветкой

У Знаменского собора благодаря компании СУЭНКО появилась новая архитектурно-художественная подсветка - теперь, по словам главы города Максима Афанасьева, храм выглядит как корабль и вызывает восхищение у каждого, кто видит его впервые.

"Территория вокруг Знаменского собора значительно преобразилась. Благодаря тюменским компаниям, прилегающая территория была приведена в порядок: обустроен тротуар, тепловые пункты перенесены под землю, установлено наружное уличное освещение, а главное — реализован проект по освещению храма. ... Установлено 8 специализированных опор освещения и 25 прожекторов. Энергетики проложили более 200 метров кабеля, а затем завершили благоустройство территории. Специалисты учли особенности храма: купола здания подсвечены, отдельные элементы выделены. С определенного ракурса храм выглядит как корабль и вызывает восхищение у каждого, кто видит его впервые",- сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Работу новой архитектурно-художественной подсветки храма мэр оценивал в компании представителей акционеров ООО "Корпорация СТС" Алексея Боброва и директором АО "СУЭНКО" Данила Анучина. Он поблагодарил руководство "СУЭНКО" за значительный вклад в развитие города и сохранение его истории. "Как истинные меценаты, они в лучших традициях внесли свой вклад в благое дело", - подчеркнул Афанасьев.