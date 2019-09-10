В Тюмени введены в эксплуатацию три проблемных дома

Три многоквартирных дома по улице Выборгской в Тюмени введены в эксплуатацию. Первоначально ввод домов был запланирован на 2018 год, но застройщик своих обязательств вовремя не выполнил.

Возведение домов ООО "ЭкоДом Продакшн" начало в апреле 2014 года.

"В целях устранения нарушений прокуратурой принимались меры реагирования в отношении застройщика. В частности организация неоднократно привлекалась к административной ответственности", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Благодаря принятым мерам многоквартирные дома введены в эксплуатацию на основании разрешений, выданных администрацией Тюмени. Квартиры получат 29 участников долевого строительства.