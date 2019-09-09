На тюменской набережной создадут стрит-арт о городе

Фестиваль "Вечерний урбан" пройдет 15 сентября на набережной Тюмени. Горожане смогут погрузиться в уличное искусство, познакомиться с новыми видами творчества и узнать, как идеи осмысленного творчества влияют на городскую среду.

Сейчас жителям города предлагают принять участие в создании масштабного арт-объекта на тему "Характер города: Люди. Улица. Культура". Для этого необходимо отправить эскиз и концепцию рисунка на почту urbantmn@gmail.com до 10 сентября. Организаторы отберут 18 участников и опубликуют выбранные эскизы 12 сентября.

Прошедшим отбор художникам будут представлены цветные баллончики и фанерная конструкция размером 1,2 на 2,4 метров для реализации идеи. Жители смогут поделиться своим видением Тюмени и личной историей. Также создать арты предложат не только художникам, но и всем желающим.

На фестивале подведут итоги фестиваля "Морфология улиц". Подробная программа мерприятия в группе во Вконтакте.