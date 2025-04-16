Тюменка Марина Цуркану написала песню о волонтерах Победф

Уполномоченный представитель президента Союза офицерских жен и семей военнослужащих по Тюмени и Тюменской области Марина Цуркану представила песню "Волонтеры России". Композиция написана во время поездки на Донбасс и посвящена волонтерам, добровольцам и активистам.

На создание песни Марину вдохновила история сильной девушки с позывным "Пиранья", которая сейчас находится на СВО. Она из детского дома, воспитывалась приемными родителями. В мирной жизни за плечами у "Пираньи" множество благотворительных проектов, направленных на реабилитацию детей с различными заболеваниями и особенностями здоровья.

Когда началась специальная военная операция, она одна из первых в своем городе стала ездить с гуманитарными миссиями на линию боевого соприкосновения. Затем девушка в качестве волонтера помогала с эвакуацией раненых и погибших, а позже сама решила служить по контракту. Недавно "Пиранью" наградили медалью "За отвагу".

Песня "Волонтеры России" – гимн бескорыстия, мужества и единства. Душевные строки композиции рассказывают о тех, кто спешит на помощь, не жалея сил, и меняет мир к лучшему. Песня может стать гимном не только для волонтёров, но и для тех, кто их поддерживает. Марина считает, что Победа начинается не с оружия, а с решения человека быть там, где нужны руки и сердце.

"Это восхищение теми людьми, которые по добровольной инициативе оказывают помощь. В наше время – это помощь армии, которая сейчас стоит на защите нашей Родины в зоне боевых действий. Есть и те волонтеры, которые спасают нашу экологию, нашу страну. И в ходе событий специальной военной операции, когда я приезжаю в зону боевых действий и вижу их самоотверженность, с каким рвением они выполняют свою работу, как они собирают гуманитарные грузы, как они с лесополка раненых ребят эвакуируют. Конечно, это до глубины души трогает", – поделилась автор песни.

Муж Марины успешно прошел обучение в федеральной программе "Время героев" и подал заявку в "Боевой кадровый резерв". Тюменка отметила, что региональный образовательный проект – это отличный шанс для героев и защитников нашей Родины, которые доказали Отечеству свою любовь и преданность.

"Программа “Боевой кадровый резерв” позволяет проявить лучшие патриотические качества, укрепить связь с родной землей и освоить навыки управленческой работы. Мы получим уникальный опыт, который поможет нам в будущем стать настоящими профессионалами. Проект дает не только знания, но и особый статус – мы станем частью кадрового резерва региона. Это почетно и ответственно. Те, кто пройдет этот путь до конца, получат возможность реализовать себя на благо родной Тюменской области, – отметил ее супруг, участник "Боевого кадрового резерва".

Благодаря проекту "Боевой кадровый резерв Тюменской области" участники и ветераны СВО смогут продолжить служить Отечеству в гражданской жизни. Подробнее о программе можно узнать на сайте, в Telegram и ВКонтакте. Также работает горячая линия по телефону 8 (800) 250-42-72 с 10:00 до 20:00.