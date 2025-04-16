Стало известно, как пройдет TNF 2025

Первое рабочее совещание по подготовке TNF 2025 провел заместитель губернатора Андрей Пантелеев. В нем участвовали глава города Тюмени Максим Афанасьев, директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Анатолий Картухин, директор регионального департамента общественных связей Ирина Широкова, руководитель областного департамента культуры Александр Сидоров и представители дирекции форума и всех заинтересованных структур, ведомств и организаций. Обсудили возможности оформления центральной части Тюмени и гостевого маршрута по пути из аэропорта, технические параметры создания самой площадки форума и его павильонной части. Определили ключевые направления презентации региона и продвижения его потенциала в дни проведения TNF.

Программа форума разделена на четыре дня, каждый из которых посвящен определенной теме. Среди них в 2025 году "Человеческий капитал", "Технологии и процессы", "Стратегии" и "Цифра в ТЭК".

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев обратил внимание на необходимость увеличения культурной и спортивной составляющих форума для приобщения к нему жителей региона. "Это может быть как спортивный турнир, так и концертная программа. Необходимо предусмотреть большое городское мероприятие, которое пройдет под эгидой Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Мы постараемся сделать программу форума максимально насыщенной и занять его друзей и участников вне основной, деловой программы, в том числе пригласим их на знаковые события культурной жизни Тюменской области, например, на музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Что касается непосредственно форума, то концептуально все пройдет на территории Технопарка в том же формате, что и в прошлом году".

Планируем увеличить павильонную часть и перенести зону регистрации, для того чтобы гостям форума и горожанам было удобнее перемещаться по выставочной территории TNF, уточнил исполнительный директор форума Владимир Илющенко.

Напомним, Промышленно-энергетический форум TNF 2025 состоится в Тюмени 15–18 сентября. Ключевая тема этого года: "Технологическое лидерство: объединяя усилия". TNF – главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.