Более 10 тысяч тюменских школьников пройдут тест на будущую профессию

Ученики 6 – 11 классов образовательных учреждений Тюменской области смогут в сентябре пройти онлайн-диагностику, которая поможет определиться с будущей профессией. В профессиональном тестировании примут участие свыше 10 тысяч подростков.

Тестирование будет проходить в рамках программы "Билет в будущее" национального проекта "Образование". Оно охватит 36 регионов России, включая Тюменскую область. К системе уже подключены более 130 школ региона, а до конца сентября доступ к ресурсу получат все образовательные учреждения, сообщила региональный координатор проекта "Билет в будущее" по Тюменской области Юлия Бояркина.

Методика профориентации опирается на исследования экспертов WorldSkills Russia и состоит из трех этапов. Сначала участники проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности и готовности к выбору жизненного пути, степень владения ключевыми навыками (память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях.

Далее школьникам предложат погрузиться в выбранную профессиональную среду и попробовать свои силы в различных компетенциях, а также пообщаться с наставниками. Вся информация о тестировании, прохождении мероприятия фиксируется в личных документах и формируется в цифровое портфолио. На третьем этапе подростки получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями, пишет "АиФ в Западной Сибири".