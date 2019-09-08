В Казанском районе ремонтируют больницу

Капитальный ремонт здания акушерского отделения Областной больнице №14 имени В.Н. Шанаурина в с. Казанское Тюменской области идет полным ходом.

За счет средств областного бюджета для рожениц создают комфортные условия. Все нюансы были учтены при планировке. На первый этаж здания "переедут" кабинеты приема женской консультации, два родильных зала и смотровая удобно разместятся на втором этаже. Кроме того, здесь же расположатся две палаты патологии, детская палата, ординаторская, три послеродовые палаты, работающие по принципу "мать и дитя", пост акушерки, процедурный кабинет, молочная комната, столовая, кабинет УЗИ, душевая и другие необходимые помещения, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.



"Капитального ремонта этого здания мы очень ждали – важно, чтобы женщины получали медицинскую помощь в достойных условиях. Это одна из задач национального проекта "Здравоохранение". Уверена, внешний вид и условия в отделении порадуют не только пациенток, но и их родных", - говорит главный врач больницы Ольга Юрова.



Акушерское отделение – не единственное помещение больницы, где идут ремонтные работы за счет средств областного бюджета. Преображается и стоматологическое отделение – оно тоже станет просторнее и удобнее для пациентов.

