Новая поликлиника откроется в Тюменском районе в начале 2020 года

Строительство здания филиала поликлиники Областной больницы № 19 в поселке Винзили Тюменского района планируется завершить в январе 2020 года. Стройплощадку во время рабочей поездки посетила глава района Светлана Иванова.

Здесь планируется разместить и взрослую, и детскую поликлинику. В детском отделении будет четыре кабинета врачей-педиатров, также здесь будут кабинет здорового ребенка и прививочный кабинет. Во взрослом отделении - четыре кабинета для терапевтов, еще два - для врачей-специалистов, кабинеты УЗИ и ЭКГ, прививочный и смотровой, приемная хирурга. Поликлиника рассчитана на прием более 200 пациентов в сутки. Отделения будут работать в две смены, пишет "Мегатюмень".

Следующим пунктом поездки стало село Богандинское. Светлана Владимировна ознакомилась с ходом строительства культурно-досугового центра. Строительство объекта рейтингового голосования началось в ноябре предыдущего года, и сегодня здание уже в полной боевой готовности. Введение в эксплуатацию дома культуры запланировано на сентябрь 2019 года. Здание общей площадью более 300 квадратных метров оснащено всем необходимым оборудованием, есть просторный зрительный зал на 100 мест, библиотека, гримерная. С открытием клуба в селе по-настоящему закипит культурная жизнь. Светлана Владимировна лично проверила все помещения, осмотрела зрительный зал и отметила, что сама будет с нетерпением ждать открытия Богандинского дома культуры.

Новые объекты социальной сферы помогут решить важные задачи в реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Культура".

Также в ходе поездки Светлана Иванова традиционно проверила выполнение ремонтных работ дорожного полотна в деревне Пышминка, посетила лесную биржу по переработке низкосортной древесины, а также лингвистическую школу в Винзилях.