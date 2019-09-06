В тюменской больнице тестируют оборудование для расшифровки рентгеновских снимков

Фото Ольги Болотовой

В областной клинической больнице №2 проведено тестирование нового программно-аппаратного комплекса, предназначенного для расшифровки рентгеновских снимков.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Николая Мельникова, в такой технике врачи-рентгенологи нуждаются давно: "Компьютеры в ОКБ №2 служат верой и правдой уже более 10 лет. И какими бы хорошими они не были, от большой нагрузки в условиях больницы они изрядно "подустали", и морально, и технически, на них трудно работать. А ведь от того, насколько правильно "прочитает" врач снимок и даст заключение, зависит дальнейшее лечение пациента, а в конечном итоге, и его жизнь".

Что нужно врачу лучевой диагностики для успешной работы?

Чтобы получить качественную "картинку" и "прочитать" ее, необходимо специальное программное обеспечение, которое дает возможность качественной постобработки изображения, но для этого необходимо, чтобы компьютеры обладали мощной видеокартой, большой оперативной памятью, так как все процессы постобработки требуют немалых вычислительных ресурсов и занимают очень много времени. Слабый компьютер не справляется оперативно с такой нагрузкой, что замедляет работу диагноста.

Значение имеет и качество экрана. Он должен быть контрастным, высокого разрешения. Когда врач целый день напряженно смотрит в монитор на исследования, для него важно не пропустить решающего фактора, любое изменение на снимке может привести к ошибке диагностики.

На протестированном оборудовании все эти составляющие есть – по мощности он соответствует всем запросам рентгенологов, позволяет проводить исследования в разных режимах. Хорош он и по скорости - не отстает и не замедляет работу. Имеет чувствительный дисплей, дающий отличное изображение. Кроме того, на нем установлено программное обеспечение российских разработчиков, которое дает весь необходимый пакет инструментов, позволяющих более качественно обрабатывать те исследования, которые получают врачи. При этом данные программно-аппаратные комплексы стоят существенно дешевле рабочих мест, предлагаемых известными поставщиками диагностического оборудования.

Ольга Болотова