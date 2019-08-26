В Тобольске издали чеховские дневники про остров Сахалин

Сигнальный экземпляр факсимильного издания "Остров Сахалин" А.П. Чехова в двух томах выпустил общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска". Книги содержат оптико-электронную реконструкцию рукописи и комментарии.

Издание продолжает традицию знаменитого "Евангелия Достоевского". Проект реализован при поддержке Российской государственной библиотеки, пишет "Тюменская область сегодня".

Как рассказал секретарь Союза писателей России Василий Дворцов, издание представляет собой совместный труд ученых, техников, типографов, художников и писателей, который успешно завершил президент фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов. В ходе работы над темой удалось сделать несколько мотивациионных реконструкций самого загадочного поступка великого писателя – поездки на каторжную окраину Российской империи.

По его словам, чеховские дневники с момента появления были интересны сибирякам, а ныне стали элементом изучения в курсе литературного краеведения в вузах. Но довольно часто в этих текстах можно увидеть нелестные характеристики жителей Сибири. Кстати, своеобразным примирителем жителей Томска (своих земляков) и Чехова выступает как раз Василий Дворцов.

Отметим, "Остров Сахалин" станет доступным и в электронном виде на сайте фонда "Возрождение Тобольска".