В Тюменской области выстроена эффективная система оказания гериатрической помощи

Работу гериатрической службы в Тюменской области оценили на федеральном уровне. Аудит мероприятий, направленных на достижение результатов федерального проекта "Старшее поколение" в Тюменской области, проходил в рамках национального проекта "Демография".

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аудит проводили представители Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию и оказанию медицинской помощи по профилю "гериатрия". Специалисты проанализировали деятельность госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник №8 и №5. Оценивалось оснащение гериатрических отделений, кабинетов врачей-гериатров, обеспеченность кадрами в соответствии с нормативами, использование комплексной гериатрической оценки при оказании помощи лицам со старческой астенией.

По заключению администратора проектного офиса "Старшее поколение" Ксении Баранниковой, в Тюменской области выстроена система оказания гериатрической помощи как на амбулаторном уровне, так и на стационарном. Налажено взаимодействие с социальными службами.

"Главное, есть люди, которые неравнодушно настроены и обучены навыкам оказания именно гериатрической помощи. Можно сколько угодно открыть отделений, и выделить коек в стационарах – но без кадров эта помощь не будет организована", - подчеркнула она.

По итогам аудита дана высокая оценка организации и оказания гериатрической помощи в Тюменской области, специалисты готовы рекомендовать успешные практики на федеральном уровне.

Отметим, федеральный проект "Старшее поколение" является частью нацпроекта "Демография" и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной и здоровой жизни пожилых людей. Основная его цель - увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.