Российский флаг, созданный руками тюменцев, хотят разместить над госучреждением

Тюменцы креативно подошли к празднованию Дня российского флага. В рамках акции, прошедшей 23 августа на Цветном бульваре, все желающие оставили отпечатки своих ладоней на полотне, из которых сложился знаменитый триколор. В планах у Молодежной палаты идея разместить созданный руками горожан флаг над одним из государственных учреждений в Тюмени.

Сейчас активисты открыты для диалога и ждут конструктивных предложений на счет размещения необычного флага. Как рассказал заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Олег Ульянов, основная цель акции – привлечь внимание молодых людей к государственному празднику нетривиальным способом.

"Молодежи свойственен креативный подход ко всему, в том числе, и к празднованию Дня государственного флага России. И, как мы видим, такая необычная идея была воспринята жителями Тюмени очень положительно и принесла им только позитивные эмоции", - отметил он.

На выбор участникам были предложены краски цветов российского флага: белая, синяя и красная, а также перчатки. В итоге российский триколор создан из отпечатков полутысячи ладоней тюменцев.

"Это было очень необычно и интересно - таким оригинальным образом отметить этот праздник, - поделилась участница акции Зарина. - Российский флаг - это один из главных символов нашей страны и мы должны знать и помнить его историю".