Тюменцы могут проконсультироваться по поводу получения адресной социальной помощи

15:30 21 августа 2019
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Телефон горячей линии по вопросам получения адресной социальной помощи на основе социального контракта для малоимущих граждан Тюменской области работает до 30 августа.

Специалисты подробно расскажут об условиях получения социальной поддержки, на какие цели предоставляется выплата на самообеспечение, а также помогут гражданам составить индивидуальный план выхода на самообеспечение, изучив проблемы каждой семьи.

Задать вопрос можно по телефону (3452) 41-91-70 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов (без перерыва).

Этот вид помощи предоставляется малоимущим трудоспособным гражданам, в том числе одиноко проживающим и семьям, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Тюменской области (11449 рублей), на основании социального контракта.

По сведениям департамента социального развития Тюменской области за первое полугодие 2019 года в Тюменской области 106 малоимущих семей воспользовались государственной социальной помощью на основе социального контракта. Всего с начала реализации проекта, то есть с 2006 года, помощь получили 8,6 тыс. малоимущих семей, 95 % из них — это семьи с детьми, в том числе многодетные семьи.

Теги: социальная поддержка
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