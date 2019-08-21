У ж/д вокзала ограничено движение транспорта

В Тюмени с 21 августа по 30 октября 2019 года прекращено движение транспорта по улице Привокзальной на участке от дома №60 до дома №30.

На этом отрезке ведутся работы по капитальному ремонту тепловой сети, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.