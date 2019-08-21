У ж/д вокзала ограничено движение транспорта

09:20 21 августа 2019
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В Тюмени с 21 августа по 30 октября 2019 года прекращено движение транспорта по улице Привокзальной на участке от дома №60 до дома №30.

На этом отрезке ведутся работы по капитальному ремонту тепловой сети, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Теги: ограничение движения
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