Интересные новшества появятся в школах Тюменской области

В Тюменской области 1 сентября распахнут свои двери для учеников две новые школы, еще одно учреждение – после капитального ремонта. В них создали максимально комфортную среду для учебы, научной деятельности и отдыха.

Как рассказали в департаменте образования Тюменской области, в школе № 65 корп. 2 в Тюмени для учеников начальных классов в коридоре установят веревочный городок. Дети смогут проводить перемены интересно, весело и с пользой для физического развития. Также учеников ждет еще один сюрприз - библиотека с разными зонами, как в Европе.

Еще одна новая школа откроется в Заводоуковске, а в Ишиме школа №12 заработает после капитального ремонта. Здесь появятся зал хореографии и аэробики, современные цифровые лаборатории, метеостанция и интерактивный глобус, пишет "АиФ - Западная Сибирь".