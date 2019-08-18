Тюменцы гордятся спортивными достижениями земляков

Фото ИА "Тюменская линия"

Площадка, посвященная спортивным достижениям Тюменской области за 75 лет, пользовалась популярностью у тюменцев, которые 17 августа посетили площадь 400-летия Тюмени. Горожане играли в мини-футбол и гольф, соревновались в меткости, сдавали нормативы ГТО и изучали историю тюменского спорта.

На площадке все желающие могли пройти виртуальный тест "За честный спорт", сдать нормативы ГТО, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах. За каждое выполненное задание участникам выдавали наклейки, которые можно было обменять на памятные сувениры. В активные занятия с удовольствием были вовлечены и взрослые, и дети.

Особый интерес вызвал организованный на площади музей тюменского спорта. На стенде были представлены медали, кубки, фотографии призеров и чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира, тех, кто завоевывал награды для тюменского региона.

Президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова, рассказала, что на празднике присутствовали именитые тюменские спортсмены, олимпийские чемпионы и призеры разных лет, с ними можно было сфотографироваться, пообщаться, получить автограф-карты. Среди "звезд" - серебряный призер по биатлону Ольга Мельник, которая в 1998 году стала призером олимпийских игр, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов, советский борец классического стиля, серебряный призер олимпийских игр, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Владимир Чебоксаров, участник олимпийских игр, биатлонист Павел Вавилов, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, пишет ИА "Тюменская линия".

"У людей есть интерес к спорту и физической культуре. Многие приводят детей, спрашивают на какую секцию можно записать, мы об этом тоже рассказываем. Хотим, чтобы люди приобщались к спорту", - поделилась Луиза Носкова.