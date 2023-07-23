В Голышманово построят многофункциональную спортплощадку стоимостью больше 2 миллионов рублей

Больее двух миллионов рублей из бюджета Голышмановского округа потратят на строительство многофункциональной спортплощадки. Ее общая площадь – около 350 квадратных метров. Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдавать нормы ГТО, проводить уроки физкультуры.

Спортплощадку строят на территории Голышмановской сельской школы. Делается это по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. С таким вопросом к нему обратилась на приеме по личным вопросам депутат от Голышмановской сельской территории Людмила Сердюкова. Здесь живут около 1300 жителей, из них чуть больше 200 детей до 18 лет, в том числе кадеты. У населения тоже есть тяга к спорту и активному отдыху. Большую часть работы на стройплощадке подрядчик уже выполнил: подготовили основание под спортплощадку из щебня и песка, залили его бетоном, сделали бордюры, установили металлические столбы для ее ограждения. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца августа, сообщает Мегатюмень.