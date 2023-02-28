Учащиеся Тюменской области будут соревноваться в спортивном ориентировании в Нижней Тавде

Фото ГАУ ТО "ОСШОР"

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках XXVI Спартакиады учащихся Тюменской области пройдут с 1 по 3 марта в Нижней Тавде, на базе Спортивной школы Нижнетавдинского муниципального района. Торжественное открытие состоится 2 марта в 10:30.

В соревнованиях планируется участие спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, а также из Тюменского, Абатского, Аромашеского, Нижнетавдинского и Упоровского районов Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГАУ ТО "ОСШОР".

1 марта состоится регистрация участников, тренировка, а также заседание судейской коллегии с представителями команд. 2 марта будут проходить соревнования на дистанции лыжная гонка – маркированная трасса. 3 марта пройдут соревнования на дистанции лыжная гонка – классика. Завершится спортивное мероприятие награждением победителей и призеров соревнований на торжественном закрытии.

Отметим, соревнования проводятся среди спортсменов 2006-2008 годов рождения, допускается участие не более 2 спортсменов (1 юноша, 1 девушка) 2009-2010 года рождения.

В состав команды входит до 8 спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек). Командное первенство среди спортивных сборных команд муниципальных образований определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами данного субъекта во всех спортивных дисциплинах. Например, за 1-е место можно получить сразу 80 очков.