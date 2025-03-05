Названы призёры областной Спартакиады учащихся по спортивному ориентированию

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Исетском районе на базе туристического комплекса "Южное" с 28 февраля по 2 марта прошли соревнования XXVIII Спартакиады учащихся Тюменской области, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по спортивному ориентированию.

Участие приняли участие 38 девушек и 44 юноши 2008-2011 годов рождения. Ребята соревновались в двух дисциплинах: лыжная гонка - классика и лыжная гонка - маркированная трасса. Всего разыграно 8 комплектов личных наград.

За победу в командном зачете боролись 12 команд: Ленинский административный округ Тюмени, Тобольск, Заводоуковский городской округ, Голышмановский ГО, Абатский, Аромашевский, Исетский, Тюменский, Нижнетавдинский, Уватский, Упоровский и Ярковский район. По традиции, были предусмотрены два командных зачета - городов и муниципальных районов.

В группе городов лучшими стали представили Ленинского АО Тюмени, второе место на счету Тобольска, замкнул тройку лидеров Тюменский район. Во второй группе золотыми призёрами стали представители Упоровского района, серебро на счету Ярковского района, бронзу взял Нижнетавдинский район.