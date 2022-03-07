Тюменцев приобщат к спорту через игры народов мира на инклюзивных площадках

Проект "Спортивно-инклюзивная площадка "Вместе играем, учимся и растем" реализует в Тюмени объединение молодых инвалидов "Вера". Цель инициативы — приобщить к здоровому образу жизни школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья с помощью настольных игр, сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель объединения Елена Яковенко.

Проект продлится до 1 мая 2022 года. Подобные игры объединение молодых инвалидов "Вера" проводит с 2017 года, в этом году инициативу поддержали на конкурсе социальных проектов "Время спорта", организованного Благотворительным фондом развития города Тюмени и управляющей компанией "Дина".

"Это настольные игры, популярные у разных народов мира: джакколо, шаффлборд, кульбутто, тейбл-эластик, Закупим пять столов, будем выезжать с ними и проводить соревнования на разных площадках, в их числе детско-юношеский центр "Фортуна", детско-юношеский центр "Авангард"", — рассказала Елена Яковенко.

По мнению организаторов проекта, игры — это естественный и эффективный способ социализироваться человеку с ограниченными возможностями. Настольные игры — это всегда живое общение и взаимодействие "глаза в глаза", они развивают способности договариваться, убеждать, психологическое чутье, остроумие.

В процессе игры формируются функциональные возможности кистей и пальцев рук — захват предмета и толчка, метание по ровной поверхности, у человека развиваются сенсомоторные интеллектуальные навыки.

"Например, тейбл-эластик — это массовый спорт. Мы выезжали с этой игрой в общественные пространства. Подходит много народа, столько хохота стоит, когда появляется спортивный кураж. Играют все — от ребят из детского сада до ветеранов Великой Отечественной войны", — делится Елена Яковенко.

Еще одно направление проекта "Вместе играем, учимся и растём" — проведение обучающих занятий для волонтеров, вожатых и студентов в сфере адаптивных, настольных игр.

Организаторы рассчитывают приобщить к здоровому образу жизни более 200 человек и подготовить не менее 30 методистов по адаптивной физической культуре.