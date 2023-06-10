Тысячи тюменцев приняли участие в фестивале спорта

Второй год подряд фестиваль спорта "ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ" становится самым посещаемым мероприятием. На этот раз из-за большого числа состязаний организаторы решили проводить его два дня. За это время Выставочный зал и площадки на прилегающей территории посетило 14.000 тюменцев и гостей города.

Всего только за май Выставочный зал посетило более 25 тысяч человек. - Начало лета у нас мало напоминает отпускной период. Мероприятия идут одно за другим. Выставку собак сменила текстильная выставка, в середине июня ждем проведения Иголка маркет. В программе уличная летняя площадка, летник и фуд-корт, живая музыка, диджеи, взрослые и детские мастер-классы, большой маркет локальных проектов и местных производителей. Завершит июньскую программу наша традиционная, многолетняя универсальная выставка-продажа "1000 мелочей. Продукты питания", - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.