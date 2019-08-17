Водный концерт в Тюмени прошел без происшествий

Фото Александра Пересторонина

Водный концерт на набережной Туры, посвященный 75-летию Тюменской области, прошел накануне без происшествий. Чтобы не допустить нарушений, катер Тюменского отделения Центра ГИМС патрулировал акваторию до рассвета.

Всего в обеспечении безопасности было задействовано шесть катеров и лодок, 12 инспекторов, сообщает "Тюменская линия" со ссылкой на региональную ГИМС.

В центре внимания была "плавучая" концертная площадка вблизи городской набережной, где тысячи зрителей увидели концерт Тюменского филармонического оркестра "Вечера на Набережной".

Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области, Росгвардии, полиции и ТОСЭР участвовали в обеспечении безопасности на праздничных мероприятиях к юбилею области.

Для представителей ГИМС местом дежурства, которое началось с полудня и продолжалось до глубокой ночи, стал участок от моста по улице Профсоюзной и до Заречного микрорайона.

"Гармония звука", "Легкий водный бриз" и "Широта тюменской души" прозвучали на набережной Туры. После выступления оркестра до полуночи для тюменцев и гостей города танцевальный марафон устроил DJ Groove.