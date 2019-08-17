Тюменские овощеводы поставляют на рынок свежий урожай

Тюменская агрофирма КРиММ собирает свежий урожай овощей. Уже собрана капуста, в самом разгаре уборка овощей и раннего картофеля, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Более-менее благоприятные погодные условия и работа по подготовке полей, их выравнивание, дали результат, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Уже который год мы делаем ставку на разнообразие продукции - это морковь, различные виды салатов, баклажаны, грунтовой огурец, перец, свекла и капуста. Все это стараемся сами перерабатывать. Благодаря этому мы формируем целую линейку продукции и предлагаем ее покупателям, как в сыром, так и в обработанном виде".

Продолжает оставаться в центре внимания и новый завод по переработке картофеля. Недавно в гостях побывал известный предприниматель руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловой России" Андрей Даниленко и высоко оценил новые продукты из картофеля.

"Совсем скоро их внешний вид на прилавках сильно изменится. Мы уже закупили новую, качественную пленку, в которую она будет упакована", - отметил руководитель агрофирмы.