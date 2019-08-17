Сейчас можно получить налоговый вычет при покупке любых лекарств

С 2019 года тюменцы и все жители России, покупая любые лекарства, могут рассчитывать на возврат НДФЛ и налоговый вычет. Для этого необходимо, чтобы медицинские препараты были назначены врачом, а пациент приобрел их на собственные средства. Процедуру и условия получения вычета разъясняет МЕДИНФО 72.

Ранее Правительство России утверждало определенный перечень препаратов, подлежащих по желанию пациента налоговому вычету. Теперь же, согласно Федеральному закону №147-ФЗ, вступившему в силу 17 июня 2019 года, для вычета подходят все без исключения лекарства, выписанные врачом. Однако для этого требуется соблюсти обязательные требования.

Лекарства обязательно должны покупаться по назначению врача, причем врач для этого должен выписать рецепт в двух экземплярах (для аптеки и для вычета) и исключительно на бланке № 107-1/у (форма № 107-у утратила силу). Оформленные на других бланках назначения не подойдут, даже если препарат продается без рецепта, и врач написал его название на фирменном бланке клиники.

На бланке для вычета ставят штамп "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика". Бланк для вычета заверяют подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации. Экземпляр рецепта со штампом и ИНН — это и есть подтверждение, что лекарства назначены врачом. Бланк нужно будет предоставить в налоговую при оформлении вычета.

Кроме того, пациент должен оплатить лекарства из собственных средств. Платежные документы должны быть оформлены на того человека, который заявляет налоговый вычет. Исключение - только для супругов: у них все расходы считаются общими. Если платил муж, принять расходы к вычету может жена, и наоборот.

К тому же пациент, рассчитывающий на налоговый вычет, должен быть гражданином РФ и иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Если налогооблагаемого дохода у пациента нет, вернуть НДФЛ нельзя, так как налог не начисляется и не уплачивается.

Приобретать лекарства с последующим налоговым вычетом можно для себя, супруга, родителей или детей младше 18 лет (в том числе, усыновленных). В иных случаях, в том числе при оплате лекарств для других родственников, претендовать на возврат части потраченных денег нельзя.

При этом медицинская организация или индивидуальный предприниматель, оказавшие медицинские услуги, обязательно должны иметь российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Помимо оплаты лекарств, таким образом можно компенсировать оплату других медицинских услуг: анализов, обследований, приемов врачей и диагностики, дорогостоящее лечение (при оплате процедур и анализов за счет собственных средств, а не по ОМС). Вернуть НДФЛ можно и при добровольном медицинском страховании, если оно оплачено за счет собственных средств, а не на деньги работодателя. Но для этих расходов продолжают действовать утвержденные перечни. Исключение — только для лекарств. Для вычета понадобится справка об оплате медицинских услуг с кодом "1" или "2".

Следует учесть, что вернуть деньги, потраченные на лекарства в этом году, можно только в следующем году. Срок проверки декларации — до трех месяцев. Деньги возвращают в течение месяца по заявлению.