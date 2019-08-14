На Текутьевском бульваре откроется новая выставка

Михаил Гардубей. Живопись из циклов, посвященных уходящей Тюмени. 2006 / art-design.tyumen.ru

Завтра, 15 августа, в 11.00 на Текутьевском бульваре откроется выставка "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника". Экспозиция создана на основе одноименного альбома доктора искусствоведения Натальи Сезёвой. Второе, дополненное и переработанное издание вышло в этом году.

На выставке будут представлены 34 планшета с репродукциями картин тюменских художников и старинными фотографиями, дополненные воспоминаниями путешественников, побывавших в Тюмени в прошлые века.

Среди работ — картины известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина.

Первую экскурсию по выставке проведет автор идеи Наталья Сезёва, о своих картинах расскажут и сами художники.

Выставка будет открыта до декабря 2019 года.