Тюменцы могут посетить выставку "Вся Сибирь" в Центральной библиотеке

Экспозиция постоянная. На стенах развешаны гравюры, за стеклом — книги, выпущенные фондом "Возрождение Тобольска", и серия медалей "Славен град Тобольск". Коллекция памятных медалей насчитывает в своем собрании 32 наградных знака и оценивается специалистами не только как краеведческим памятник, но и как феномен истории отечественного искусства и культуры.

Можно ознакомиться с экспозицией как самостоятельно, так и послушать сотрудника библиотеки. По выставке проводят экскурсии — для одиночных посетителей и для организованных групп. Они бесплатны, сообщает Тюменская линия.

"Если один проявил интерес к выставке, сотрудники рассказывают для него. Экспонаты находятся в витринах, но если человек заинтересован, то их открывают, вытаскивают книги. У нас есть очень редкие книги, которые стоят сотни тысяч рублей. Мы даем возможность читателю полистать эти уникальные издания. У нас есть книги по Достоевскому, Чехову. Есть цельногравированная книга художника-графика Нины Казимовой "Возвращение Тобольска". Более двух лет она вручную делала это издание. Основой послужило эссе Валентина Распутина. Редко у кого есть возможность приобрести такую книгу, придя к нам, можно познакомиться с ней", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Наталья Высоцкая.

"Мы с удовольствием все расскажем, покажем, дадим возможность поработать с любимым источником. Аркадий Григорьевич не создает посредственность. У него каждое издание шедевр, праздник. Даже листать эти книги — одно удовольствие. Редакторский состав, бумага, переплет — все на высшем уровне", —добавила заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки.