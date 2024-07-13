В Тюмени открылась выставка Ирины и Николая Макаровых "Игра в четыре руки"

В арт-салоне "На Никольской" открыли выставку Ирины и Николая Макаровых "Игра в четыре руки". В необычной художественной экспозиции представлены работы в двух разных жанрах – инкрустации из драпа и каллиграфия, но в едином выставочном пространстве они смотрятся гармонично и вызывают восторг у посетителей.

Поздравить Ирину и Николая Макаровых с открытием выставки пришли тюменские художники, работники библиотек и горожане. В работы, представленные на выставке, были вложены огромный труд, опыт и знания художников, поэтому гости благодарили авторов экспозиции и сказали много добрых слов в их адрес.

– Мне отрадно, что в стенах библиотеки мы открываем для горожан новые имена, – обратилась к гостям на церемонии открытия выставки доктор искусствоведения Наталья Сезева. – Этой выставкой, которая является законченным произведением высокого искусства, мы открываем череду мероприятий в рамках празднования Дня города.

Авторы выставки сначала закончили училище искусств, затем Уральскую архитектурную академию по специальности "дизайнер-художник по интерьеру". Единая образовательная среда сформировала и общность художественных интересов авторов выставки.

– При всей интеллектуальности представленные работы пронизаны и поэзией, поэтому более гармоничной пары на художественном небосклоне Тюмени не сыскать, – уверена доктор искусствоведения.