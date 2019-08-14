Житель Тюменской области получил 4 года колонии за пьяное вождение

Реальный срок за вождение в нетрезвом виде получил 28-летний житель рабочего поселка Голышманово. До этого мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности.

В июне 2019 года он употребил спиртное, после чего заснул в своей машине на трассе. Проснувшись на следующий день, он решил продолжить путь домой. По дороге молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, было возбуждено уголовное дело.

Ранее он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и дважды по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Суд с учетом судимостей назначил молодому человеку 4 года 2 месяца колонии общего режима. На 3 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.