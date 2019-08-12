Уватским подросткам помогают в трудоустройстве на летних каникулах

Более 200 подростков Уватского района получили работу в июле. Благодаря трудоустройству во время летних каникул школьники смогли попробовать свои силы на реальных рабочих местах, чтобы определиться с будущей профессией.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, за первый летний месяц уватские организации при содействии службы занятости района подготовили рабочие места для 239 ребят. Среди самых распространенных профессий были помощники воспитателей, библиотекарей, горничных, культорганизаторов, дворники, рабочие по благоустройству населённых пунктов. Несовершеннолетние получали за свою работу около 2250 рублей в месяц за 3-4 часа занятости.

Всего в этом году в Уватском районе планируется трудоустроить 466 подростков. Центры занятости активно сотрудничают с работодателями, которые готовы создавать временные рабочие места для ребят 14-18 лет.