В Тюмени проведут воркшоп от эко-мастерской

Тюменцев приглашают принять участие в воркшопе от эко-мастерской, на которой можно будет преобразить старые вещи или обменяться на барахолке. Мероприятие состоится 15 августа в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1), начало в 18:30.

Встречу проведет руководитель первой эко-мастерской Дмитрий Велижанин. Он расскажет о необычных апгрейдах вещей и научит участников смотреть на старые предметы по-новому. Также горожане узнают, как помогать социальным центрам, используя при этом, казалось бы, ненужные атрибуты. Все желающие попробуют себя в реставрации и переделке.

Все, что останется после выставки, можно будет передать в региональный центр "Семья", который собирает игрушки, одежду, бытовые предметы для нуждающихся детей и взрослых, а остальные атрибуты - в эко-мастерскую для дальнейших переделок, пишет "Мегатюмень".