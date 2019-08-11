В Тобольске устроят литературные чтения на открытом воздухе

Литературные чтения на природе "Город-сад" пройдут в Тобольске 31 августа. Жителям и гостям города предлагают прочитать произведения детских писателей в Аптекарском саду. Начало в 15:00, требуется регистрация.

На мероприятия вспомнят истории Виктора Драгунского, Николая Носова, Тэффи, Эрнеста Сетон-Томпсона. Кроме того, желающие могут выступить с авторскими произведениями.

Как отмечают организаторы, проект "Город – сад" дает возможность показать, что жители Тобольска могут сами создавать комфортную городскую среду: для этого достаточно проводить события в определенном месте. В данном случае – в саду. Тихая расслабляющая обстановка на свежем воздухе помогает незнакомым людям завести разговор, найти единомышленников, прокачать свои ораторские навыки и поделиться собственным творчеством.

Чтобы стать участником литературных читок, необходимо подать заявку на сайте TMN-id.ru: https://clck.ru/HVU7U.

Следующая встреча пройдет также в Аптекарском саду в конце сентября. На ней тоболяки исполнят музыкальные композиции о любви и дружбе, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".