В Уватском районе возобновят заезд межмуниципальных автобусов в Горнослинкино

В селе Горнослинкино Уватского района ведется строительство остановочного комплекса и разворотной площадки по улице Свердлова. Наличие этих объектов – одно из условий, необходимых для возобновления заезда межмуниципальных автобусов в населенный пункт.

Как рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк, работы предусматривают песчаное основание, трубу по кюветной части для отвода воды. Всю площадку отсыпят щебнем, положат дорожные плиты, затем установят остановочный комплекс.

Напомним, в 2018 году провели капитальный ремонт участка федеральной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Около поворота на Горнослинкино демонтирован остановочный комплекс, а ближайшие остановки находятся на расстоянии 30 – 40 км. Когда новая остановка будет построена, администрация Уватского района направит заявление в Главное управление строительства Тюменской области с просьбой включить в межмуниципальный маршрут №541 "Уват – Тобольск" заезд в село.

По информации пресс-службы администрации Уватского района, параллельно ведется асфальтирование одного километра ул. Пионерской в Туртасе, которая ведет к лыжной базе. Услуги спортивного объекта пользуются спросом у населения и в зимний период поток движения по автомобильной дороге увеличивается. Поэтому ремонт данного участка – в числе приоритетных. Уже расширено до 5,5 метров дорожное полотно, остроена парковка для автомобилей рядом с лыжной базой. В ближайшие дни дорожники укрепят обочины и кюветы. К каждому подъезду предусмотрена щебеночная призма 50 см. Работы на объекте будут завершены в первой декаде августа, пишет ИА "Тюменская линия".