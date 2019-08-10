Рэпер из деревни Якуши записал музыкальный альбом

10:27 10 августа 2019
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pixabay.com

Исполнитель сибирско-татарского рэпа из деревни Якуши Тюменского района Рузиль Бикиняев готовится к выпуску своего первого альбома под названием "Сыбырстан".

Рузиль Бикиняев – 22-летний сибирско-татарский рэпер. Он уже давно увлекся хип-хоп культурой, сам пишет музыку и тексты к своим песням. Он читает рэп на родном языке, а чтобы расширить словарный запас – дополнительно изучает сибирско-татарский язык. В своих песнях молодой исполнитель обращается к сверстникам, призывая их любить родной язык и почитать свои корни, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: музыка , Тюменский район , язык
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