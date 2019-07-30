В Тюменской области абортам говорят "нет"

Одна из приоритетных задач здравоохранения Тюменской области – охрана материнства и детства. Стационарную помощь при беременности и родах в нашем регионе оказывают 14 медицинских организаций.

По статистике, в прошлом году более 21 тысячи рожениц нашей области благополучно разрешились от бремени. Однако в это же время около 6 тысяч женщин обратились за консультацией к психологам по вопросам нежелательной беременности. И в результате 869 женщин решили сохранить беременность, что составило 14% от числа проконсультированных. Это очень хороший результат.

Ежегодно в июле всероссийский фонд социально-культурных инициатив (ФСКИ) проводит в разных регионах России акцию "Подари мне жизнь". Главная цель – напомнить о важности материнства и рассказать об опасностях искусственного прерывания беременности. МЕДИНФО 72 специально для вас собрал полезную информацию на тему абортов.

Женщинам не стоит забывать, что безопасного аборта не бывает. Искусственное прерывание беременности вызывает целую массу существенных проблем: от моральной травмы до невозможности в будущем выносить здорового ребенка. Чтобы не приходилось справляться с последствиями аборта, необходимо заниматься профилактикой. Современные средства контрацепции способны уберечь от нежелательной беременности. Причем грамотно подобрать индивидуальный способ контрацепции может только врач.

Варианты контрацепции:

· гормональный метод (комбинированные оральные контрацептивы),

· внутриматочная контрацепция,

· добровольная хирургическая стерилизация,

· физиологический метод,

· барьерный метод (самый распространенный: мужской презерватив, диафрагма, спермициды: кремы, гели, таблетки, свечи).

Не стоит забывать, что беременность может наступить и в период лактации. Даже после рождения первого ребенка стоит соблюдать осторожность и помнить, что рекомендуемый промежуток между рождением детей - три года.

Эксперты напоминают, распространенность абортов находится в прямой зависимости от использования современных эффективных методов контрацепции, поэтому никогда не забывайте о своей защите.

Рождение ребенка навсегда меняет мир и жизнь его родителей. Ежедневно перед вашими глазами растет родное вам существо, с которым вы одной крови. Но к пополнению в семье нужно быть готовым.