В Тюмени обсудят репродуктивное поведение семей и профилактику абортов

28 и 29 сентября в Тюмени пройдет межрегиональная практико-ориентированная конференция "Репродуктивное поведение семей Тюменской области: эффективные механизмы регулирования".

Местные специалисты и специалисты из других регионов обсудят способы командной работы с семьями, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора.

Среди заявленных тем — рекомендации для акушеров-гинекологов и психологов, работающих с беременными женщинами, которые решают, оставить ли ребенка или сделать аборт, системный подход к работе с семьей, планирующей отказ от новорожденного, вопросы планирования семьи в послеродовом и послеабортном периоде.

На конференции презентуют модели регулирования репродуктивного поведения семей в Тюменской области и дорожную карту профилактики абортов.

"В ходе конференции будет заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между департаментом социального развития Тюменской области, департаментом здравоохранения и некоммерческим партнерством "Ассоциация психологов женских консультаций". Цель соглашения — развитие в Тюменской области передовых эффективных механизмов командной работы с семьей в ситуации репродуктивного выбора", — рассказали в пресс-службе областного департамента социального развития.

В числе приглашенных гостей конференции Андрей Коченов, председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, директор некоммерческого партнерства "Ассоциация психологов женских консультаций", Марк Ицкович, организатор психосоциальной службы в службе родовспоможения министерства здравоохранения Свердловской области, Елена Рагулина, член рабочей группы по здравоохранению Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, директор по развитию некоммерческого партнерства "Ассоциация психологов женских консультаций".