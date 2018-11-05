Специалист из Тобольска завоевала приз Всероссийского конкурса "Святость материнства"

Специалист по социальной работе Тобольского перинатального центра Инга Ягунова приняла участие во Всероссийском конкурсе "Святость материнства", организованного Фондом Андрея Первозванного при поддержке министерства здравоохранения РФ. Она заняла второе место в номинации "Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной, находящейся в трудной жизненной ситуации".
Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря работе Инги Ягуновой из 200 женщин с незапланированной беременностью, обратившихся в Тобольский перинатальный центр, 40 отказались от аборта после консультации со специалистом. По словам Инги Ягуновой, иногда женщину достаточно просто выслушать и дать понять, что она не одна.
В проекте "Святость материнства", направленном на защиту материнства и детства, профилактику искусственного прерывания беременности и утверждение отношения в обществе к
каждой зародившейся жизни как к абсолютной ценности, поступило более 300 заявок из 60 регионов страны. Его участниками стали государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.
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