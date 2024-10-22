В аграрном университете сделают комнату матери и ребенка

К концу 2024 года в седьмом корпусе тюмеского аграрного университета для студентов и преподавателей вуза обустроят комнату, где можно будет комфортно провести время со своим чадом прямо во время учебы, сообщает пресс-служба вуза.

На ее обустройство университет получил финансирование в размере 670 тысяч рублей по итогам Всероссийского конкурса Министерства науки и высшего образования "Помоги маме учиться". Участие в нем приняли университеты со всей страны, и инициатива аграрного университета отмечена как одна из самых лучших.

"Место для оборудования комнаты уже выбрано, составлен дизайн-проект, произведен косметический ремонт. Выделенные средства будут потрачены на мебель и игрушки. "В нашей комнате будет несколько зон, где с детьми можно будет не только играть, но и перекусить, а также выполнить домашние задания", - отмечает автор проекта, руководитель центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" ГАУ Северного Зауралья Федор Маслов. Пол комнаты будет покрыт мягким ковром для безопасности и удобства детей", - рассказали в вузе.

Отмечается, что комната будет востребована, так как ближайшая находится в нескольких километрах от учебного заведения, а в самом вузе обучается 126 студенческих семей, 33 преподавателя и 68 специалистов с детьми-дошкольниками.