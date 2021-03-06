В Тюмени снижается количество абортов

Число абортов по желанию женщин в Тюменской области в 2020 году снизилось на 15% по сравнению с 2019 годом. В результате доабортного консультирования беременность сохранили почти тысяча женщин или 18% от числа проконсультированных тюменок, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.

По данным регионального управления ЗАГС, за 2020 год родилось 18 тыс. 928 детей, из них 13 тыс. 174 – в Тюмени. В рамках реализации нацпроекта "Демография" в регионе проводится работа по повышению рождаемости. В частности, в 2020 году появился региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующего он увеличен с 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

За прошедший год в эксплуатацию ввели семь детских садов, создано 2 тыс. 160 мест, из них 885 – для детей раннего возраста. В плане на 2021 год – создать еще не менее 1,5 тыс. мест в детсадах.

Всего на региональный проект "Демография", который реализуется в пяти региональных программах, в 2020 году выделили 3 млрд 998,5 млн рублей. Кассовое исполнение по итогам года составило 3 995,6 млн рублей (99,93% от плана), из них 39% из федерального бюджета, а 61% – из областного, пишет "Вслух.ру".