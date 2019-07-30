Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Фото Ирины Алькаевой

Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев с 30 июля по 4 августа.

Показ фильма Гая Ричи "Револьвер" (16+)

Семь лет назад Джек влип в неприятную историю. Город был помешан на нелегальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры Мака потерял своего парня, и Джеку Грину предложили пойти на замену. Под давлением Грин согласился и выиграл за карточным столом. С этого всё и началось. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 30 июля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Грязь" (18+)

Главный герой — Брюс Робертсон, детектив-сержант сыскной полиции города Эдинбурга, стремящийся получить вакантную должность детектива-инспектора. Начальник Брюса поручает ему руководство расследованием убийства японского студента в подземном переходе. Кроме Брюса на должность инспектора претендуют также его коллеги по отделу сыскной полиции. Робертсон использует все возможные средства, чтобы устранить соперников, подставляя и унижая их.

Когда: 30 июля в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Группа "Synthezza" (16+)

Это стильные, яркие, заряжающие своей энергией, драйвом и харизмой участники многочисленных фестивалей джазовых фестивалей. В программе Electro Pop, Deep House, NeoSoul и RnB в авторских аранжировках. Бронь мест по телефону 8 (904) 471-35-71 (платно).

Когда: 31 июля в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный (депозит на столики 250 рублей)

Концерт Вадима Самойлова (16+)

Юбилейный тур Вадима Самойлова, посвященного 30-летию "Агаты Кристи". На концерте экс-лидер "Агаты Кристи" исполнит хиты группы, которые полюбились большому количеству поклонников, а также представит музыкальные композиции со своих сольных альбомов.

Когда: 1 августа в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 1650 – 3630 рублей

Мастер-класс по аргентинскому танго (0+)

На этот раз преподавать будут Анастасия Сенюкова и Александр Бухвастов, учителя студии аргентинского танго "Альмагро". Они проходили мастер-классы у таких всемирно известных маэстро, как Sebastian Arce, Graciela Gonzalez, Johana Copes, Дмитрий Кузнецов, Ольга Николаева и другие. А теперь научат и тебя.

Когда: 1 августа в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Вход свободный!

Неформальная выставка фоторабот "Город в фокусе" (12+)

На выставке представлены фотографии тюменских фотографов: Анны Павловой, Виктора Ухачева , Яны Коряковой, Ольги Пашниной, Якова Иванова, Анны Жагориной, Евгении Стахович, Юлии Медведевой и Василия Егорова.

На открытии выставки тебя ждёт: знакомство с фотографами и их работами (презентации и личные беседы); возможность приобрести понравившиеся фотографии; напитки и музыка, как же без них.

Когда: 1 августа в 12:00

Где: Центральный Паб Культуры и Отдыха (ул. Ленина, 61)

Вход свободный!

Больше информации о мероприятиях на эту неделю в полном Топе от "Афиша Тюмень": https://vk.com/wall-108606347_119635