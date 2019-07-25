В тобольской женской колонии добиваются установки пандусов

Проверку в женской исправительной колонии №13 города Тобольска провела Тюменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В ходе проверки вскрылись нарушения закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
В колонии нет пандусов и подъемных устройств, а потому у инвалидов нет возможности для беспрепятственного доступа в медицинскую часть, столовую, клуб и библиотеку
"В целях устранения нарушений прокуратура предъявила в Тобольский городской суд иск, который 24 июля был удовлетворен судом. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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