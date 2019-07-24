Недвижимость на Самуи от застройщика: примеры инвестиционного проекта

14:40 24 июля 2019
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samuiinvest.com

Рынок недвижимости острова Самуи предлагает большой спектр возможностей для умных инвесторов. Источником вдохновения для написания этой статьи является опыт тесного сотрудничества с нашими клиентами - ведь мы очень часто знакомим их с предыдущими успешными проектами, поэтому мы подумали, что было бы неплохо сделать эти проверенные стратегии доступными для читателей нашего сайта и немного "обнажить" цифры доходности.

Ранняя пташка - ловит червя! 

Выделяя преимущества инвестирования в строительство вилл на прежде всего хочется отметить тот факт, что по завершению Вы становитесь собственником новой недвижимости, что безусловно более востребовано арендаторами.

Стратегия "ранней пташки" предполагает инвестирование в строительство вилл или а не покупку готовой виллы, чтобы получить прирост капитала на 50–70% ведь именно на столько отличается цена готового объекта.  Застройщики обычно готовы предложить специальные цены перед запуском для ранних инвесторов. Кроме того, лучшие объекты раскупают в первую очередь. На этапе строительства у вас будет возможность выбрать дизайн виллы с проработанной под вас планировкой. Для сдачи в аренду такое жилье – самое перспективное - об этом не стоит забывать.

Индивидуальные инвестиционные проекты:

Финансовое определение инвестиций очень простое и представляет собой "долгосрочные финансовые  вложения, сделанные с целью получения прибыли в будущем". Применительно к острову Самуи - долгосрочное инвестирование  подразумевает под собой постройку виллы (или комплекса из вилл) для последующего получения прибыли от аренды. К примеру, после сдачи готового объекта наша компания готова осуществлять полный менеджмент Вашей недвижимости и заниматься вопросами аренды, поиска и размещения клиентов. Подобный инвестиционный проект по статистике приносит около 15-25% годовых, что еще раз подчеркивает средний возврат вложенных инвестиций (ROI - return of investments) по острову 4-6 лет. Кроме того цена на недвижимость и землю растет с каждым годом на 10%-15%.

Для тех, кто не привык так долго ждать существует стратегия краткосрочного инвестирования, которая основана на финансовых вложениях на этапе проектирования и строительства виллы с целью скорейшей продажи готового объекта. Здесь сроки существенно ниже и варьируются одним-двумя годами. Ликвидность подобных капиталовложений стоит на отметке 40-55%. 

Ниже представлен пример инвестиционного проекта для двуспальной виллы с бассейном. 

Подробности: www.samuiinvest.com

Земля, площадь от 500 м2, цена от 2000 бат/квм = 1.000.000 бат; Строительство, средняя стоимость 25 000 бат/квм = 4.150.000 бат; Мебель, элементы декора, от 5000 бат/квм = 832.000 бат ИТОГО: 5 932 000 бат.

Теги: инвестиции , недвижимость , Самуи , строительство
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