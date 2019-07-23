Тюменские поисковики готовятся к летней экспедиции

Тюменский областной поисковый центр проведет экспедиции в рамках второго этапа "Вахты Памяти — 2019". Полевые поисковые работы пройдут на территории Кировского района Ленинградской области и Ржевского района Тверской области.

В августе тюменский отряд проведет полевые поисковые и эксгумационные работы в рамках Международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраскин" в районе урочища Вороново Ленинградской области. Бойцы поискового отряда без опыта полевых работ примут участие в образовательной программе "Школа поисковика", где закрепят знания по антропологии, работе с электронными базами данных, получат навык работы со щупом, металлоискателем и другими инструментами поисковика.

Вторую часть экспедиции Штаб областного поискового центра проведет в Ржевском районе Тверской области. Работы будут проводиться с 25 августа по 12 сентября. В экспедиции примут участие 35 поисковиков Тюменской области.

Как сообщили в Областном поисковом центре, в рамках весеннего этапа усилиями поисковиков были подняты и подготовлены к погребению останки 244 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 14 солдатских медальонов, ладанка и 4 именные вещи.