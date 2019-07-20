Тюменцев учат основам ткачества и валянию

Тюменский Дом народных художественных промыслов и ремесел в эти выходные проводит двухдневный практикум "Основы ткачества на напольном станке".

Между поездками на выставки и ярмарки по всей стране, между профессиональными конкурсами и обсуждением общественных инициатив, находят рукодельницы время и для мастер-классов, рассчитанных на любителей.

В субботу и воскресенье с 13 до 18 часов на ул. Щербакова, 88а в душевной компании, при участии трех старинных станков ("вологодские кумушки" и "нижегородский коник") преподаватель Тюменского института культуры Ольга Козловская рассказывает, как вязать нитченки, рассчитывать основу для разных изделий, заправлять стан и, самое главное, ткать.

Также сегодня 20 июля представители мастерской "Радостея" учили тюменцев валять сувенирные валенки и поделились знаниями о пимокатном ремесле, сообщает "Тюменская область сегодня".