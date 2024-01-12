Тюменский музейно-ремесленный "Цех" проводит набор резидентов

Фото: Музейный комплекс им. Словцова

Музейно-ремесленный "Цех", расположенный в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова, объявил второй набор резидентов. Заявки принимаются до 19 января, продолжительность резиденции – с февраля по июль 2024 года.

"Цех" – площадка, объединившая традиции и художественные промыслы региона. К участию приглашаются мастера, готовые предложить и реализовать творческие проекты в современном пространстве. Это могут быть: лекции, мастер-классы, просветительские программы, выставки, мероприятия, на которых можно поделиться опытом, направленным на сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 45-09-93 (доб. 145). С условиями участия в конкурсе и сотрудничества, а также с формой заявки можно ознакомиться в положении на официальной странице музейного комплекса им. Словцова во "ВКонтакте".