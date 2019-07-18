Альберт Суфианов провел встречу с коллективом клинико-диагностического центра "Здоровье"

Депутат облдумы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов встретился с сотрудниками тюменского клинико-диагностического центра "Здоровье". Темой беседы стало обсуждение вопросов, интересующих медицинских работников.

В начале разговора Суфианов отметил, что в центре "Здоровье" прошли его первые дни после переезда из Иркутска в Тюмень:

Именно в вашей клинике мне пришлось остановиться на несколько дней, пока решался вопрос с жильем в Тюмени. Можно сказать, место для меня родное.

Затем депутат рассказал о себе, откуда родом, как попал в Тюмень, как строился и развивался Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Во время общения был задан вопрос о проектах, которые Альберт Суфианов смог реализовать будучи парламентарием.

"Я делаю много операций детям с тяжелыми формами эпилепсии. Среди маленьких пациентов есть дети из детского дома-интерната Успенки. Их привозят на обследование и операции в центр спецтранспортом, они не ходят, не разговаривают, все перемещения им даются с трудом. Мне пришла идея помочь в организации диагностического кабинета на территории учреждения. Когда я стал депутатом, то смог эту идею реализовать", - рассказал депутат.

Помощь сегодня получает и областной центр профилактики и реабилитации. В этом году на средства из фонда депутата проведены ремонтные работы отдельных комнат и площадок, закуплено оборудование для спортивных и досуговых занятий.

Главный врач клинико-диагностического центра "Здоровье" Виктор Максимовских в общении обозначил проблему, волнующую коллектив медучреждения.

"Каждый день к нам приходят новые пациенты с просьбой закрепить их за нашей поликлиникой, но мы, к сожалению, не можем всех принять. Нужно построить большую поликлинику в этом районе", - пояснил Максимовских.

Присутствовавшая на встрече руководитель группы стратегического консалтинга Центра развития здравоохранения Сколково (Москва) Ирина Свято поблагодарила Альберта Суфианова за работу, в том числе и депутатскую, и создание передового и известного всему миру центра. По ее словам, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени – это гордость не только региона, но и страны. Она предложила тем, кто не был в ФЦН, посетить его с целью обмена опытом.

В завершение встречи Альбер Суфианов вручил главному врачу клиники благодарственное письмо за вклад в развитие здравоохранение региона и сотрудничество.