Тюмень за день: 17 июля

Театральные "Сны улиц" в Тюмени пройдут по-новому
XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" в Тюмени будет двухдневным, и не только развлекательным, но и образовательным.
Тюменская область планирует в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции
С 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов в 2024-м собирается увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Тюменская область.
Организаторы "Стального характера" раздали гантели и эспандеры посетителям торгового центра
Более 50 спортивных подарков получили посетители ТРЦ "Кристалл" от организаторов полумарафона "Стальной характер" 17 июля.
Знатоки сказки про Конька-Горбунка могут выиграть электросамокат
Игра по сказке "Конек-Горбунок" Петра Ершова проходит на сайте Конек-Горбунок.рф для того, чтобы претендовать на главный приз, участникам нужно ответить на 22 вопроса.
Паломники из Тюмени отправились на Царский Крестный ход в Екатеринбург вместе с "Двуглавым Орлом"
Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" и Всемирный Русский Народный Собор сформировали паломническую группу в Тюмени для участия в Царском Крестном ходе, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, сообщает tsargrad.tv.
Бесплатные мероприятия в Тюмени на 17-24 июля
"Афиша Тюмень | КтоКуда72" подготовила Топ бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Мастер-классы, выставки, творческие встречи и многое другое ожидает гостей и жителей Тюмени в течение недели.
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