Тюмень за день: 17 июля

Фото Ирины Алькаевой

Театральные "Сны улиц" в Тюмени пройдут по-новому

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" в Тюмени будет двухдневным, и не только развлекательным, но и образовательным.

Тюменская область планирует в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции

С 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов в 2024-м собирается увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Тюменская область.

Организаторы "Стального характера" раздали гантели и эспандеры посетителям торгового центра

Более 50 спортивных подарков получили посетители ТРЦ "Кристалл" от организаторов полумарафона "Стальной характер" 17 июля.

Знатоки сказки про Конька-Горбунка могут выиграть электросамокат

Игра по сказке "Конек-Горбунок" Петра Ершова проходит на сайте Конек-Горбунок.рф для того, чтобы претендовать на главный приз, участникам нужно ответить на 22 вопроса.

Паломники из Тюмени отправились на Царский Крестный ход в Екатеринбург вместе с "Двуглавым Орлом"

Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" и Всемирный Русский Народный Собор сформировали паломническую группу в Тюмени для участия в Царском Крестном ходе, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, сообщает tsargrad.tv.

Бесплатные мероприятия в Тюмени на 17-24 июля

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" подготовила Топ бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Мастер-классы, выставки, творческие встречи и многое другое ожидает гостей и жителей Тюмени в течение недели.