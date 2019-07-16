В Тюмени набирает популярность фестиваль "На газоне"

информационный сектор АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

Фестиваль "На газоне" прошел 13 июля в Гилевской роще. Второй год подряд региональный центр "Семья" предлагает тюменцам таким образом отпраздновать Дня семьи, любви и верности. В этот раз его участниками стали около двухсот человек.

Гост фестиваля могли посетить различные творческие мастер-классы, "Веселые старты", интерактивное шоу мыльных пузырей, занятия фитнесом, бойцовские состязания по сумо, гигантские настольные игры и многое другое. На празднике царила атмосфера веселья и счастья! Дети и взрослые принимали совместное активное участие на различных площадках, общались и заводили новые знакомства, сообщает организатор.

"На газоне" мы уже во второй раз. Нам очень нравится большое разнообразие площадок, которые могут посетить и малыши, и дети постарше. Старшему сыну 10 лет, он на всех станциях самый активный, участвует во всём. Малыши рисовали, играли в сухом бассейне, успели найти новых друзей. Очень поразили и детей и нас выступления творческих коллективов, они - виртуозы! Обязательно посетим фестиваль и в следующем году!" - поделилась впечатленими Ксения, пришедшая на праздник вместе с мужем и детьми.

"Мы рады, что наш фестиваль посетило такое большое количество семей – участники прошлогоднего праздника и новые лица, - отмечает руководитель службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала Регионального центра "Семья" Татьяна Бабушкина. - Мы вдохновляемся нашими семьями, они – наш главный стимул из года в год становиться лучше и вкладывать все силы в организацию подобных праздников".