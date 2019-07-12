Бесплатная бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ пройдет в Тюмени

Бизнес-конференция "CRM и продажи" состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 31 июля в 10:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация . Количество мест ограничено.

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