Бесплатная бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ пройдет в Тюмени

Бизнес-конференция "CRM и продажи" состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 31 июля в 10:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено.
Участники смогут завести полезные знакомства, услышать кейсы успешных предпринимателей, получить актуальные знания о продажах и маркетинге.
Спикеры мероприятия:
- Борис Дьяконов – основатель банка “Точка”.
- Александра Черкас – евангелист ВКонтакте.
- Матвей Кардаш – директор по развитию amoCRM.
- Илья Пискулин – директор федерального консалтингового агентства "Этажи Консалтинг".
Бесплатная регистрация по ссылке: https://clck.ru/Go5kP
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