Бесплатная бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ пройдет в Тюмени

17:39 11 июля 2019
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Фото организаторов

Бизнес-конференция "CRM и продажи" состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 31 июля в 10:00. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Количество мест ограничено.

Участники смогут завести полезные знакомства, услышать кейсы успешных предпринимателей, получить актуальные знания о продажах и маркетинге.

Спикеры мероприятия:

- Борис Дьяконов – основатель банка “Точка”.

- Александра Черкас – евангелист ВКонтакте.

- Матвей Кардаш – директор по развитию amoCRM.

- Илья Пискулин – директор федерального консалтингового агентства "Этажи Консалтинг".

Бесплатная регистрация по ссылке: https://clck.ru/Go5kP

Теги: бизнес , конференция , предпринимательство , продажи
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