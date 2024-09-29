Более 300 млн рублей направят на проекты бизнесменов в 2024 году в Тюменской области

Несколько десятков мер поддержки для предпринимателей действуют в Тюменской области. Регион активно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата. Местным бизнесменам предлагаются различные льготы и выгодные займы для реализации проектов, сообщает Тюменская область сегодня.
Одна из структур, содействующая развитию направления в регионе, – Фонд финансирования предпринимательства. В текущем году организацией были поддержаны проекты бизнесменов субъекта на сумму, превышающую 300 млн рублей, сообщил генеральный директор Алексей Мартын.
– Мы оказали финансовую поддержку на более чем 300 млн рублей. Это все проекты Тюмени и Тюменской области в самых разных направлениях и отраслях, – рассказал генеральный директор фонда.
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