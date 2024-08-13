У тюменских бизнесменов есть возможность проверить зарубежных партнеров через банки

ВТБ расширил перечень стран для проверки зарубежных партнеров для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь тюменские предприниматели и компании смогут получить информацию о партнерах, зарегистрированных в Индии, Иране и Вьетнаме.

Бизнес-справка включает в себя сведения о компании, которые помогут первично оценить надежность партнера и потенциальные риски при взаимодействии с ним. Отчет может содержать данные об иностранном контрагенте, в том числе информацию о его руководителях, акционерах и учредителях, о ликвидации и банкротстве, основные финансовые показатели, сведения о лицензиях, разрешениях, судебных делах и задолженностях, регистрации товарных знаков и патентах.

Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ:

Сейчас активно развиваются новые рынки, и такие страны как Вьетнам, Индия и Иран – одни из наиболее перспективных для налаживания торговых отношений. ВТБ предлагает проверку и оценку потенциальных партнеров, чтобы сделки проходили быстро и безопасно. На рынке аналогичный сервис практически не представлен, в то время как в ВТБ эту услугу можно получить онлайн, что экономит время и средства наших клиентов.

Ранее банк запустил проверку партнеров в Беларуси, Казахстане и Китае. За все время работы сервиса 85% отчетов содержали информацию о китайских компаниях.